POL-BN: Bad Honnef: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger vorgeführt

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am späten Freitagabend (22.08.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, nachdem es vor einem Schnellimbiss in der Bad Honnefer Lohmarstraße zu einem Streitgeschehen zwischen zwei Männern gekommen war. Dabei war ein 23-Jähriger von einem 20-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden (siehe dazu unsere Meldung vom 23.08.2025, 14:11 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6102658). Zwischenzeitlich befindet sich der 23-Jährige nach Auskunft der behandelnden Ärzte in einem stabilen Zustand.

Am Sonntag (24.08.2025) wurde der 20-Jährige auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn, der zunächst unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen dauern indes weiter an.

