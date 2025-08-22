Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 74-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall mit Linienbus verstorben

Bonn (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) wurde ein 74-jähriger Fußgänger in der Bonner Innenstadt von einem Linienbus erfasst und verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 14:15 Uhr soll der 74-Jährige im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) vom Bussteig auf die Fahrbahn getreten sein. Dabei wurde er von einem gerade anfahrenden Linienbus erfasst und stürzte zu Boden. Der Senior erlitt dabei nach ersten Feststellungen vor Ort eine Kopfplatzwunde und wurde zunächst zur weiteren Behandlung dieser in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf verschlechterte sich der Zustand des Mannes, sodass er in der Nacht zu Freitag (22.08.2025) zur intensivmedizinischen Betreuung in eine andere Klinik gebracht werden musste. Dort starb der 74-Jährige am Freitag an den Folgen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Kopfverletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen.

