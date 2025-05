Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fluchtversuch durch die Werse nach Einbruch

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 24.05.2025 gegen 03:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei in Ahlen, dass in Albersloh gerade eine Person in ein leerstehendes Haus an der Sendenhorster Straße einbricht. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen konnten sie wahrnehmen, dass eine dunkel gekleidete männliche Person vom Balkon des Hauses sprang und flüchtete, indem er durch die Werse schwamm. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erfolgten unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers. Mithilfe der Wärmebildkamera des Hubschraubers konnte die Person gegen 04:40 Uhr im Uferdickicht aufgefunden und festgenommen werden. Da der Mann sich beim Sprung vom Balkon verletzt hatte, wurde er unter Begleitung der Polizei mit einem Rettungstransportwagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Hinweise zu weiteren Tätern gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

