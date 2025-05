Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Beteiligter nach Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Pkw-Fahrer, der am Donnerstag, 22.5.2025, 20.15 Uhr an einem Verkehrsunfall im Bereich Elisabethstraße/Paterweg in Beckum beteiligt war. Eine 17-jährige E-Scooterfahrerin befuhr die Elisabethstraße in Richtung Paterweg, den sie querte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw, der auf dem Paterweg unterwegs war. Die Beckumerin stürzte und verletzte sich leicht. Der ältere Fahrer des schwarzen BMWs kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und fuhr weiter. Wer kann Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell