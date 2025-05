Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unfall in Höhe der Autobahnzufahrt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.5.2025, gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Keitlinghauser Straße in Höhe der Autobahnzufahrt in Oelde. Ein 51-jähriger Stromberger befuhr mit einem Pkw die Keitlinghauser Straße in Richtung Oelde und bog nach links auf den Zubringer der Autobahn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 49-jährigen Beckumerin, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Das Auto des Strombergers prallte gegen ein Verkehrszeichen, so das Fahrzeugteile gegen den Pkw einer 74-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück flogen und das Auto beschädigten. Rettungskräfte brachten die 49-Jährige sowie ihre 50-jährige Beifahrerin aus Beckum in ein Krankenhaus. Die beiden Frauen sowie der Stromberger wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Keitlinghauser Straße wurde im Breich der Unfallstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Um Auswirkungen für den Verkehr auf der Autobahn zu vermeiden, wurde dieser in Richtung Sünninghausen abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell