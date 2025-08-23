Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Dransdorf vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den kommenden Monaten mit dem Polizei-Mobil in verschiedenen Bezirken unterwegs und vor Ort ansprechbar. Aufgrund von Reparaturmaßnahmen wird das Polizei-Mobil nicht vor Ort sein, dafür aber ein entsprechendes Ersatz-Mobil.

Der nächste Termin für den Bezirk Dransdorf findet am 29.08.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr an der Feuerwache auf der Siemensstraße in Dransdorf statt.

Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

