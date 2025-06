POL-EL: Herzlake - Dachstuhl in Brand geraten

Papenburg (ots) - Am Montag gegen 0:23 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Getränkemarkt an der Gutshofstraße in Papenburg sowie in dessen Lager einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür sowie ein Rolltor. Beute machten die Täter jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. ...

