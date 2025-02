Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus Baumaschine

Malborn (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.02.2025, 15:30 Uhr, bis Montag, 10.02.2025 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer in Malborn am Sportplatz abgestellten Baumaschine mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff, indem sie den Tankdeckel gewaltsam öffneten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, unter der Telefonnummer 06503/ 9151-0 oder über E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell