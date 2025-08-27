PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Verkehrskontrolle nach Handyverstoß auf E-Scooter - 36-Jähriger leistete Widerstand

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.08.2025) hielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt einen 36-Jährigen nach einem Verkehrsdelikt in Bonn-Endenich an. Der Mann war gegen 15:30 Uhr auf einem E-Scooter auf der Straße Auf dem Hügel unterwegs und telefonierte dabei mit seinem Mobiltelefon. Bei der Kontrolle zeigte der Mann starke Stimmungsschwankungen und gab an, kürzlich Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einen Drogenschnelltest wollte der Mann nicht durchführen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an. Als der 36-Jährige vor dem Transport in ein Krankenhaus zur Eigensicherung durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und musste am Boden fixiert werden. Dabei wurden sowohl der Betroffene, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

