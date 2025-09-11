Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto) - Dickel, Reh ausgewichen und gegen baum geprallt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei Lemförde hat am Mittwoch auf einem Parkplatz hinter einer Arztpraxis in der Schildstraße zwei Fahrräder sichergestellt. Die beiden Räder müssen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Gebüsch abgelegt worden sein. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten noch nicht ermittelt werden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Damenrad der Marke Kreidler in schwarz und einem Mountainbike der Marke Canyon in Rot. Wer eines der beiden Fahrräder erkennt bzw. weiß wem es gehört, wird gebeten, sich bei der Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu melden.

Dickel - Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr Glück im Unglück, als er einem Reh auswich und mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte. Der 21-Jährige befuhr die Hauptstraße von der B 51 kommend in Richtung Dickel. Als ein Reh die Straße kreuzte, machte der Fahrer eine Gefahrenbremsung und wich dem Tier aus. Hierbei geriet er von der Straße und der Pkw prallte gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Mit dem Reh gab es keine Berührung, es blieb unverletzt und flüchtete. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

