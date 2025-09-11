PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto) - Dickel, Reh ausgewichen und gegen baum geprallt ---

POL-DH: --- Lemförde, Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto) - Dickel, Reh ausgewichen und gegen baum geprallt ---
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

Lemförde - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei Lemförde hat am Mittwoch auf einem Parkplatz hinter einer Arztpraxis in der Schildstraße zwei Fahrräder sichergestellt. Die beiden Räder müssen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Gebüsch abgelegt worden sein. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten noch nicht ermittelt werden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Damenrad der Marke Kreidler in schwarz und einem Mountainbike der Marke Canyon in Rot. Wer eines der beiden Fahrräder erkennt bzw. weiß wem es gehört, wird gebeten, sich bei der Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu melden.

Dickel - Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr Glück im Unglück, als er einem Reh auswich und mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte. Der 21-Jährige befuhr die Hauptstraße von der B 51 kommend in Richtung Dickel. Als ein Reh die Straße kreuzte, machte der Fahrer eine Gefahrenbremsung und wich dem Tier aus. Hierbei geriet er von der Straße und der Pkw prallte gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Mit dem Reh gab es keine Berührung, es blieb unverletzt und flüchtete. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:28

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Einbruch ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr, drangen die Täter gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:22

    POL-DH: --- Stuhr - Abgelenkt und EC-Karte entwendet ---

    Diepholz (ots) - Einer Seniorin wurde am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr die EC-Karte entwendet. Der Dieb hat danach Geld von ihrem Konto abgehoben. Im Vorraum der Sparkasse in der Heiligenroder Straße wurde die Seniorin abgelenkt und gleichzeitig die EC-Karte entwendet. Nach dem Diebstahl hob der Täter noch Bargeld vom Konto der Seniorin ab. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. Die Polizei ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:39

    POL-DH: --- Bassum - Unfallflüchtige meldet sich bei der Polizei ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kollidierten an der Einmündung B 51 / B 61 zwei Pkw, danach flüchtete eine Fahrerin zunächst. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links auf die B 61 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 74-jährigen Fahrerin, die die B 51 im Gegenverkehr in Richtung Bremen befuhr. Nach dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren