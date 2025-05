POL-KN: (Rottweil) - Betrunken mit dem Roller gestürzt - 65-Jähriger im Krankenhaus (21.05.2025)

Konstanz (ots) - Ein Mitarbeiter des Stadttheaters hat bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige schloss in der Werkstatt des Theaters eine Sekundärbatterie an die Stromversorgung an, woraufhin diese - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts - explodierte. Die austretende Batteriesäure verletzte den Mann, der zur ...

