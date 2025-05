Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Am helllichten Tag Automat geknackt

Zwei Jugendliche sollen mit Hilfe von zwei Kindern am Sonntag in Biberach versucht haben, einen Automaten aufzubrechen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich in der Leipzigstraße mehrere Personen an einem Automaten zu schaffen machten. Mit einer Eisenstange hantierten die Personen am helllichten Tag an dem Boxautomaten, der gegenüber eines Einkaufsgeschäftes aufgestellt war. Mehrere Polizeistreifen fuhren sofort zu der Örtlichkeit. Beim Eintreffen der Polizei waren die Personen bereits geflüchtet. Ihr Werkzeug, eine Eisenstange, ließen sie zurück. Öffnen konnten sie den Automaten wohl nicht, so die Polizei. Im Rahmen der Fahndung kontrollierte die Polizei in der Nähe der Tatörtlichkeit zwei 14-Jährige. Die stehen nun im Verdacht, dass sie an dem Automatenaufbruch beteiligt waren. Auch konnten sie einen Zwölfjährigen und einen 13-jährigen Jungen feststellen und mit der Tat in Verbindung bringen. Denn auf die Vier passten die Personenbeschreibungen. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Spuren gesichert und ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. An dem Automat entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die beiden Kinder wurden auf ein Polizeirevier gebracht und dort den Eltern übergeben.

++++0905687

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell