Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Einbruch ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr, drangen die Täter gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

