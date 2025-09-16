PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Zurückweisung nach Istanbul

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (15.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisezug aus Frankreich beim Sonderhalt in Kehl. Ein 21-Jähriger wies sich dabei mit einem Erstantrag auf einen französischen Aufenthaltstitel aus. Dabei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem 21-Jährigen nicht um die auf dem Dokument abgebildete Person handelt. Der türkische Staatsangehörige muss mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie Missbrauch von Ausweispapieren rechnen. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen am 16. September über den Flughafen Stuttgart nach Istanbul zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

