Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Somalischer Staatsangehöriger unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl drei somalische Staatsangehörige. Ein 24-Jähriger wies sich dabei mit einem französischen Aufenthaltstitel aus, die beiden anderen Personen, ein 25-Jähriger und seine 24-Jährige Frau konnten hingegen keine Ausweisdokumente vorweisen. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts begleiteten alle drei Personan die Beamten zur Dienststelle. Das Ehepaar gab übereinstimmend an, der 24-Jährige habe ihnen geholfen nach Deutschland zu kommen. Alle drei Personen müssen mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise rechnen, gegen den 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen wird zudem wegen Verdachts des Einschleusens zugunsten mehrerer ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle drei Personen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

