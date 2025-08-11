PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntagabend um 20:46 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab die Polizei schon Entwarnung. Der Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Dieser wurde deaktiviert und die Kräfte der Feuerwehr und vom Rettungsdienst konnten den Einsatz nach 20 Minuten abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

