FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntagabend um 20:46 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab die Polizei schon Entwarnung. Der Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Dieser wurde deaktiviert und die Kräfte der Feuerwehr und vom Rettungsdienst konnten den Einsatz nach 20 Minuten abbrechen.
