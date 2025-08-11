FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 08.08.25, um 16:52 Uhr in die Straße "Im Külken" alarmiert. Hier wurde eine unbekannte Flüssigkeit auf der Straße gemeldet. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Ölfleck auf der Fahrbahn festgestellt werden. Dieser wurde abgestreut und die Einsatzstelle anschließend an den Stadtbetrieb übergeben. Einsatzende konnte hier nach 25 Minuten gemeldet werden. ...

