Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür und Brand von Wahlplakaten

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag, 07.08.2025, um 22:20 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Zum Kloster" alarmiert. Nachbarn hatten in dem Mehrfamilienhaus Hilferufe wahrgenommen und richtigerweise die Einsatzkräfte alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr konnte die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 00:03 Uhr zu einem Kleinbrand an der Osterfeldstraße alarmiert. Hier wurde der Kreisleitstelle in Schwelm über den Notruf gemeldet, dass an drei Straßenlaternen die Wahlplakate brennen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen schon erloschen und es mussten nur noch Nachlöscharbeiten mit einem Kleinlöschgerät durchgeführt werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm die Ermittlungen auf, ob es sich um eine politische Motivation oder einen "Dummejungenstreich" handelte. Der Einsatz der Feuerwehr war nach 25 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell