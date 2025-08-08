PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür und Brand von Wahlplakaten

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag, 07.08.2025, um 22:20 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Zum Kloster" alarmiert. Nachbarn hatten in dem Mehrfamilienhaus Hilferufe wahrgenommen und richtigerweise die Einsatzkräfte alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr konnte die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 00:03 Uhr zu einem Kleinbrand an der Osterfeldstraße alarmiert. Hier wurde der Kreisleitstelle in Schwelm über den Notruf gemeldet, dass an drei Straßenlaternen die Wahlplakate brennen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen schon erloschen und es mussten nur noch Nachlöscharbeiten mit einem Kleinlöschgerät durchgeführt werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm die Ermittlungen auf, ob es sich um eine politische Motivation oder einen "Dummejungenstreich" handelte. Der Einsatz der Feuerwehr war nach 25 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 20:26

    FW-EN: Wetter - Segelunfall und Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Sonntag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein sowie die DLRG Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Sonntag um 14:23 Uhr zu einem Segelunfall am Harkortsee alarmiert. Aufmerksame Spaziergänger hatten in der Höhe des Minigolfplatzes ein gekentertes Segelboot wahrgenommen und keine Person mehr gesichtet. Sie wählten daraufhin richtigerweise den Notruf ...

    mehr
  • 01.08.2025 – 07:44

    FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder und Containerbrand

    Wetter (Ruhr) (ots) - Am Mittwochabend, 30.07.2025 wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 21:06 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer leerstehenden Wohnung in der Spinnstraße alarmiert. Dank der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Wohnungsgesellschaft konnte kurzfristig eine Mitarbeiterin erreicht werden, die über einen Wohnungsschlüssel verfügte und sich umgehend zum Einsatzort begab. So war es den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren