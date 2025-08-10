Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 08.08.25, um 16:52 Uhr in die Straße "Im Külken" alarmiert. Hier wurde eine unbekannte Flüssigkeit auf der Straße gemeldet. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Ölfleck auf der Fahrbahn festgestellt werden. Dieser wurde abgestreut und die Einsatzstelle anschließend an den Stadtbetrieb übergeben. Einsatzende konnte hier nach 25 Minuten gemeldet werden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden um 17:38 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch auf der Straße im Bereich der Trienendorfer Straße/Tulpenstraße alarmiert. Hier hatte die meldende Person schwallartigen Gasgeruch auf der Fahrbahn vernommen und die Einsatzkräfte verständigt. Durch die ehrenamtlichen Kräfte konnte keine Feststellung gemacht werden. Auch weitere Erkundungen im näheren Umfeld brachten keine Erkenntnisse, sodass der Einsatz nach 45 Minuten beendet wurde.

Am Samstag, 09.08.25, wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 10:00 Uhr in die Grundschötteler Straße alarmiert. Hier hatte der Anrufer seit einigen Tagen keinen Kontakt zu seinem Bekannten und informierte deswegen die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Durch den Rettungsdienst und die Polizei wurde die Wohnung anschließend kontrolliert. Eine Person konnte nicht angetroffen werden, sodass der Einsatz nach 35 Minuten abgebrochen werden konnte.

