POL-PPRP: Taschendiebstahl auf dem Pfalzfest

Ludwigshafen (ots) - In der Ammoniakstraße kam es am 22.06.2025 zwischen 04:40 Uhr und 17:30 Uhr zu zwei Rollerdiebstählen. Während eines der beiden Fahrzeuge etwa 200m entfernt vom Abstellort beschädigt aufgefunden werden konnte, fehlt vom zweiten Roller weiterhin jede Spur. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

