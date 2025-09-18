Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannte legen Fahrrad ins Gleis/ Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bühl (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Bühl ein Fahrrad in die Gleise gelegt. Ein Güterzug auf dem Weg von Offenburg nach Karlsruhe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte am 18. September gegen 02:15 Uhr das im Gleis liegende Fahrrad. Hierdurch wurde die Zuleitung des Bremszylinders beschädigt. Noch in der selben Nacht meldete ein weiterer Triebfahrzeugführer eines Güterzugs einen Zusammenstoß mit einem Gegenstand, welcher einen Schaden am Schienenräumer verursachte, in beiden Fällen muss die Höhe des Sachschadens noch in Erfahrung gebracht werden. Zu möglichen Tatverdächtigen wie auch zum Tatzeitpunkt liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf eine mögliche Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell