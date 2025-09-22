Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis: 23-Jährige kann Haftstrafe abwenden
Kehl (ots)
Am Freitagabend (19.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine französische Staatsangehörige als Beifahrerin eines Fahrzeugs aus Frankreich. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die 23-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 20-tägigen Haftstrafe.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell