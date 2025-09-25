Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (25.09.2025) stoppten Beamte der Polizei Cuxhaven gegen 03:00 Uhr einen grünen PKW Ford im Bereich der Straße Große Hardewiek, nachdem dieser zuvor mit einer sehr unsicheren Fahrweise aufgefallen war.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer massiv unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest bei dem 54-jährigen Cuxhavener zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

