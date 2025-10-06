Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser.

Lippe (ots)

In der Pöppinghauser Straße haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend (30.09./01.10.2025) versucht in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, aber gelangten augenscheinlich nicht ins Haus. In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Straße hebelten Einbrecher am Mittwochnachmittag (01.10.2025) zwischen 16 und 17 Uhr an einer Wohnungstür, schafften es jedoch nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Zeugenhinweise zu den versuchten Einbrüchen erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090.

