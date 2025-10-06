POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Hornschen Straße hebelten Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag (04./05.10.2025) das Fenster eines Baucontainers auf, der im Bereich einer Schule steht. Ob etwas aus dem Container gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 2 / Rufnummer (05231) 6090.
