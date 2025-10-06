POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.

Lippe (ots) - In der Pöppinghauser Straße haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend (30.09./01.10.2025) versucht in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, aber gelangten augenscheinlich nicht ins Haus. In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Straße hebelten Einbrecher am Mittwochnachmittag (01.10.2025) zwischen 16 und 17 Uhr an einer Wohnungstür, schafften es jedoch ...

