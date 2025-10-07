PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Zusammenstoß im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (06.10.2025) gegen 14.15 Uhr kam ein Autofahrer auf der Höxterstraße von seiner Fahrbahn ab, da er nach ersten Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war. Der 33-Jährige aus Bad Pyrmont fuhr mit seinem Toyota Yaris in Richtung Lügde. Nach einem Überholvorgang verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, prallte auf nasser Straße gegen eine Leitplanke und stieß anschließend frontal mit einem Opel Grandland im Gegenverkehr zusammen. Dieser war mit einem 71-jährigen Fahrer sowie zwei Frauen (66 und 69 Jahre) aus den Niederlanden besetzt. Alle vier am Unfall beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

