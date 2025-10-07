POL-LIP: Lemgo. Wohnmobil gestohlen.
Lippe (ots)
In der Straße Am Bauhof entwendeten bislang Unbekannte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.10.2025) ein Wohnmobil im Wert von rund 65.000 Euro. Das verschlossene Fahrzeug der Marke "Dethleffs" stand auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell