Polizei Bielefeld

POL-BI: Die Polizei Bielefeld informiert über einen laufenden Einsatz in Paderborn

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn - Derzeit läuft ein Polizeieinsatz an einem Weiterbildungszentrum am Fürstenweg in Paderborn. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde eine Schülerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein dringend Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 13:15 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Paderborn darüber informiert, dass eine Schülerin in einer Sporthalle von einer männlichen Person mit einem Messer verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort in eine unbekannte Richtung.

Die Schülerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wird derzeit notoperiert. Während der laufenden Fahndungsmaßnahmen meldete sich der flüchtige Tatverdächtige bei der Leitstelle der Polizei und wurde gegen 14:00 Uhr im Bereich des Padersees vorläufig festgenommen.

Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 25-jährigen Paderborner mit deutscher Staatsbürgerschaft. Nach ersten Informationen ist er Schüler am Weiterbildungszentrum.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Durchsuchungsmaßnahmen und die Ermittlungen an der Schule dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

