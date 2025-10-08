PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wertgegenstände aus zwei Firmenwagen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Montagvormittag, 06.10.2025, gelangten Diebe in das Fahrzeuginnere von zwei Firmenwagen, die an der Bossestraße und an der Graf-von-Stauffenberg-Straße geparkt worden waren.

Ein Arbeiter war am Montagvormittag in einem Schulgebäude an der Bossestraße beschäftigt und hatte dafür seinen Firmenwagen auf den Schulhof abgestellt. In der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 11:30 Uhr schlug der Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür ein und nahm ein Notebook der Marke Lenovo samt Notebooktasche an sich, die sich im Fußraum der Beifahrerseite befand.

An der Graf-von-Stauffenberg-Straße nutzte ein Langfinger die kurze Abwesenheit von zwei Handwerkern, um in ihr nicht abgeschlossenes Fahrzeug zu gelangen. Die beiden Handwerker beluden zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr in vermeintlicher Sichtweite zum Wagen einen Anhänger, als sich der Täter näherte und eine Geldbörse und eine olivgrüne Tasche mit goldenen Streifen entwendete. In der Tasche befand sich eine zweite Geldbörse.

Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

