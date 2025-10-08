Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb bedient sich beim Einkauf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine 86-jährige Kundin ist am Dienstag, 07.10.2025, in einem Discountmarkt Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Die Bielefelderin befand sich zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr in Begleitung ihres Ehemanns in dem Markt an der Werner-Bock-Straße. Während ihres Einkaufs fiel ihnen nichts Außergewöhnliches auf, bis die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte. Dort bemerkte sie, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand, die sie in ihren Einkaufswagen abgestellt hatte. Die 86-Jährige ließ umgehend die gestohlenen Bankkarten sperren und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät, Wertgegenstände körpernah zu tragen und beim Einkauf aufmerksam zu bleiben - insbesondere, wenn fremde Menschen sich auffällig dicht nähern.

Auf den Seiten der "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" finden Sie Tipps zu den Maschen der Taschendiebe und zum Schutz gegen Taschendiebstahl:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

