POL-BI: Sieben Mal falscher Brandalarm

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 57-jähriger Bielefelder löste am Dienstagabend, 07.10.2025, in kurzer Zeit mehrfach einen Brandmeldealarm in der Innenstadt aus. Die Polizei nahm den polizeibekannten Mann in Gewahrsam.

Gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei über die Feuerwehr informiert, dass ein Brandmeldealarm an der Haltestelle Siegfriedplatz ausgelöst wurde. Wenig später wurden sechs weitere Brandmelder in der Innenstadt ausgelöst, ohne einen tatsächlichen Notfall.

Zunächst wurde ein Alarm an der Stadthalle ausgelöst, dann in einer Tiefgarage an der Paulusstraße, an der Haltestelle Jahnplatz, in der Tiefgarage des Rathauses, in einem Restaurant am Niederwall und zuletzt gegen 20:45 Uhr in einem Hotel am Niederwall. Der Betrieb an den jeweiligen Örtlichkeiten wurde eingestellt und anwesende Personen evakuiert. Die Maßnahmen wurden erst beendet, als eine Prüfung der Örtlichkeiten durch die Kräfte erfolgt war.

Die alarmierte Polizei konnte den Täter, einen polizeibekannten Bielefelder, anhand von Videoaufzeichnungen schnell identifizieren. An seiner Wohnanschrift trafen ihn die Beamten schließlich gegen 21:15 Uhr an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten bis 06:45 Uhr am Mittwoch in Gewahrsam.

Der polizeibekannte Bielefelder muss sich nun für den Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln verantworten.

