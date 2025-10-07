Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Lage - MK "Gericht"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Lage - Die Mordkommission "Gericht" benennt weitere Details zu den Ermittlungen bezüglich eines Brandes in der Gerichtstraße in Lage am Sonntag, 07.09.2025, und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu einer verdächtigen Person.

Auch nach Hinzuziehung eines Brandsachverständigen ist die Brandursache nicht abschließend geklärt. Ein technischer Defekt kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.

Es liegen den Ermittlern jedoch Hinweise vor, die darauf hindeuten, dass der Brand in der Obergeschosswohnung vorsätzlich gelegt worden sein könnte.

Unter anderem wurde kurz nach der Tat, die sich gegen 02:50 Uhr in der Nacht auf Sonntag ereignet hatte, eine Person dabei gesehen, wie sie sich fluchtartig von dem Gebäude in Richtung Hellmeyerstraße entfernte. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um einen Mann.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Mordkommission Gericht unter der 0521/545-0 entgegen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 000 Euro beziffert. Wie bereits berichtet war in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, im Obergeschoss des Hauses ein Brand ausgebrochen.

Sowohl das Obergeschoss als auch das Dachgeschoss brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Erste Ermittlungen im Umfeld der Bewohner des Mehrfamilienhauses ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Daraufhin nahm die Mordkommission "Gericht" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe ihre Arbeit auf.

Vorherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113599

