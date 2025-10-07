PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dunkle Jahreszeit: Radfahrer leicht verletzt

POL-BI: Dunkle Jahreszeit: Radfahrer leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Montagabend, 06.10.2025, kollidierte ein Autofahrer auf der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg, mit einem Radfahrer. Der Radfahrer nutzte das Grünlicht der Fußgängerampel.

Gegen 20:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Auto, einem VW Polo, den Quellenhofweg und beabsichtigte bei grünem Ampellicht nach links auf die Artur-Ladebeck-Straße, in Richtung Brackwede, abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad über die Straße in Höhe einer grünen Fußgängerampel. Das Auto kollidierte mit dem Radfahrer, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Der Autofahrer gab an, dass er den Radfahrer nicht wahrgenommen habe und auch nicht wisse, aus welcher Richtung er gekommen sei. Der dunkel gekleidete Radfahrer hatte keine Beleuchtung eingeschaltet. Zudem verzichtete er auf das freiwillige Tragen eines Fahrradhelms.

Die Polizei sensibilisiert für die dunkle Jahreszeit, dass alle Verkehrsteilnehmer gegenseitig Rücksicht nehmen sollten. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen anpassen. Zudem gilt es, stehts eine freie Sicht zu haben und genüg Abstand zu halten.

Besonders gefährdet sind Radfahrer und Fußgänger durch eine schlechte Sichtbarkeit und Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Kleidung aus reflektierenden Materialien kann die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich steigern.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:30

    POL-BI: Rettungshubschrauber landet nach Unfall mit Trike

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Spexard- Am Donnertag, 02.10.2025, erlitt eine Trike-Fahrerin bei einem Unfall auf der A 2 in Richtung Hannover lebensgefährliche Verletzungen. Eine 66-Jährige aus Lünen befuhr um 17:05 Uhr mit ihrem Trike den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld mussten die vor der Trike-Fahrerin ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:51

    POL-BI: Porsche-Reifensätze gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.10.2025, haben Unbekannte bei einem Autohändler an der Bechterdisser Straße Reifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich verdächtige Person am Gelände eines Autohändlers aufgehalten haben. Vor Ort stellten die alarmierten Polizisten fest, dass unbekannte Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren