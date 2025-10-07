Polizei Bielefeld

POL-BI: Dunkle Jahreszeit: Radfahrer leicht verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Montagabend, 06.10.2025, kollidierte ein Autofahrer auf der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg, mit einem Radfahrer. Der Radfahrer nutzte das Grünlicht der Fußgängerampel.

Gegen 20:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Auto, einem VW Polo, den Quellenhofweg und beabsichtigte bei grünem Ampellicht nach links auf die Artur-Ladebeck-Straße, in Richtung Brackwede, abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad über die Straße in Höhe einer grünen Fußgängerampel. Das Auto kollidierte mit dem Radfahrer, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Der Autofahrer gab an, dass er den Radfahrer nicht wahrgenommen habe und auch nicht wisse, aus welcher Richtung er gekommen sei. Der dunkel gekleidete Radfahrer hatte keine Beleuchtung eingeschaltet. Zudem verzichtete er auf das freiwillige Tragen eines Fahrradhelms.

Die Polizei sensibilisiert für die dunkle Jahreszeit, dass alle Verkehrsteilnehmer gegenseitig Rücksicht nehmen sollten. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen anpassen. Zudem gilt es, stehts eine freie Sicht zu haben und genüg Abstand zu halten.

Besonders gefährdet sind Radfahrer und Fußgänger durch eine schlechte Sichtbarkeit und Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Kleidung aus reflektierenden Materialien kann die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich steigern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell