Polizei Bielefeld

POL-BI: Porsche-Reifensätze gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.10.2025, haben Unbekannte bei einem Autohändler an der Bechterdisser Straße Reifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich verdächtige Person am Gelände eines Autohändlers aufgehalten haben. Vor Ort stellten die alarmierten Polizisten fest, dass unbekannte Täter Porsche-Reifensätze von zehn Fahrzeugen abmontiert hatten. Für den Transport der Beute dürften sie ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter in den zurückliegenden Tagen bereits in Tatortnähe aufgehalten haben, um ihre Tat vorzubereiten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

