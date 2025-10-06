Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Unfallflucht auf der A2

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oelde / Herzebrock-Clarholz - Der Spurwechsel eines unbekannten Autotransporters mit Anhänger führte am Freitag, 03.10.2025, auf der A2 zu einem Unfall. Ein VW-Fahrer stieß in der Folge mit einem Lkw zusammen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Gütersloher mit einem VW Beetle die A2 in Richtung Dortmund auf dem mittleren Fahrstreifen. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde wechselte dann ein unbekanntes Fahrzeug mit einem Anhänger, auf dem ein Auto transportiert wurde, vor dem VW vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen.

Um eine Kollision mit dem Gespann zu vermeiden, bremste der Gütersloher stark ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem Heck eines Sattelaufliegers. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen bei dem Unfall. Am Beetle entstand schwerer Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Der unbekannte Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr weiter. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell