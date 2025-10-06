PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Katalysatoren in Schildesche gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Am Donnerstag 02.10.2025, bemerkten zwei Anwohner, dass an ihren Pkw die Katalysatoren abgetrennt und gestohlen wurden.

Am Mergenthalerweg hatte der Besitzer eines VW Polos sein Auto am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, zuletzt benutzt. Als er am Donnerstag, 02.10.2025, seinen VW startete, nahm er ein ungewohnt lautes Abgasgeräusch wahr. Er schloss sofort darauf, dass der Katalysator fehlte und zeigte den Diebstahl an. Sein Auto war vor der Garage eines Wohnhauses abgestellt, das sich in Fahrtrichtung stadtauswärts an der zweiten Einmündung des Horstheider Weg befindet.

An einem Ford Focus, der an einem Wohnhaus an der Wattstraße stand, trennten Unbekannte ebenfalls den Katalysator ab. Eine Anwohnerin parkte ihr Auto zwischen Mittwoch, 01.10.2025, gegen 21:00 Uhr, und Donnerstag, 02.10.2025, gegen 08:00 Uhr, auf einem privaten Stellplatz in Nähe der Einmündung der Haberstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

