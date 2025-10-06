PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Toyota Land Cruiser gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Vilsendorf - In der Nacht auf Donnerstag, 02.10.2025, entwendeten unbekannte Täter einen Geländewagen von einem Privatgrundstück an der Orchideenstraße.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde das Auto zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr gestohlen. Die Täter flüchteten mit dem Land Cruiser vom Tatort im Bereich zwischen dem Akeleiweg und Blackenfeld.

Das Fahrzeug wurde im November 2024 zugelassen und hatte Bielefelder-Kennzeichen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Toyotas beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

