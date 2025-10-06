Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Toyota Land Cruiser gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Vilsendorf - In der Nacht auf Donnerstag, 02.10.2025, entwendeten unbekannte Täter einen Geländewagen von einem Privatgrundstück an der Orchideenstraße.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde das Auto zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr gestohlen. Die Täter flüchteten mit dem Land Cruiser vom Tatort im Bereich zwischen dem Akeleiweg und Blackenfeld.

Das Fahrzeug wurde im November 2024 zugelassen und hatte Bielefelder-Kennzeichen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Toyotas beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

