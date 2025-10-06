Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein verletzter Fahrgast nach Vollbremsung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Sonntag, 05.10.2025, musste ein Linienbus auf der Amtmann-Bullrich-Straße stark abbremsen, um nicht mit einem Pkw zu kollidieren. Während ein Fahrgast stürzte und sich verletzte, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt weiter fort.

Nach seinem Stopp an der Haltestelle Rüggesiek fuhr der Bushfahrer gegen 18:05 Uhr an die Kreuzung zur Altenhagener Straße und nutzte dabei den rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Ampel setzte sich ein Pkw vor den Bus, sodass sich der Busfahrer gezwungen sah, eine Vollbremsung einzuleiten.

Dabei stürzte eine 67-jährige Bielefelderin, die in dem Bus mitfuhr. Sie wurde nach einer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweise zu dem flüchtigen Pkw nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell