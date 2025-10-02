POL-BI: 14-jähriger vermisster Bielefelder wird gefunden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 30.09.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Straße In der Steinheide ein. Der Einbrecher entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr. Der Täter erlangte Zugang zum Mehrfamilienhaus, brach dort in eine Wohnung ein und nahm Schmuck an sich. Anschließend ...

