Bundespolizeidirektion München: Bislang unbekannter Täter mittels Videoauswertung ermittelt!

Bundespolizeidirektion München

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (17. Juni) hatte ein zunächst unbekannter Mann einem 28-jährigen mazedonischen Staatsbürger ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen und war geflohen. In den darauffolgenden Tagen ist er den Polizeibehörden wegen weiterer Körperverletzungsdelikte im Raum Nürnberg aufgefallen. Anhand der Videorecherche konnte der 24-jährige Deutsche als dieser Tatverdächtige identifiziert werden. Die Bundespolizei ermittelt.

Dienstagnacht kurz vor 4 Uhr teilte ein 28-Jähriger der Bundespolizei mit, von einem Unbekannten im Hauptbahnhof Nürnberg ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen einer Bundespolizeistreife. Durch den Schlag erlitt der Mann leichte Rötungen im Gesicht. Glücklicherweise wurde die Tathandlung von der Videoüberwachung aufgezeichnet.

In den darauffolgenden Tagen fiel ein 24-jähriger Deutscher wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und Angriffe auf Vollstreckungsbeamte den Polizeibehörden im Raum Nürnberg auf. Als er am Donnerstag (19. Juni) einem 19-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Nürnberg ohne erkennbaren Grund ins Gesicht schlug, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Mittels einer Videorecherche konnte der Festgenommene als der Unbekannte der Körperverletzung vom vergangenen Mittwoch identifiziert werden. Aufgrund der Vielzahl an Delikten, bei dem auch mehrere Beamte verletzt wurden, beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter gegen den Mehrfachtäter den Erlass eines Haftbefehls. Damit er bis zu seiner Hauptverhandlung kein Unwesen mehr treiben kann, wird der 24-Jährige in der Justizvollzuganstalt verbleiben.

Gegen den Deutschen hat die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell