Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: An den Falschen geraten

Bild-Infos

Download

Flughafen München (ots)

Am Donnerstag (12. Juni) übergab ein zunächst unbekannter Mann im Munich-Airport-Center (MAC) am Münchner Flughafen im Vorbeigehen spontan einem 16-jährigen per Handschlag ein kleines Tütchen. Dessen Inhalt: Marihuana! Doch der Unbekannte hatte Pech, denn der Jugendliche war Teilnehmer des Schülerpraktikums der Bundespolizei am Flughafen München. Die zuständige Landespolizei wurde informiert und erstattete Anzeige gegen den Mann.

Der Tatverdächtige wurde durchgehend durch den 16-Jährigen sowie seine Mitpraktikanten beobachtet, sodass die Polizei ihn unmittelbar einer Kontrolle unterziehen konnte.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-jährigen Nürnberger, welcher in Begleitung eines 20-Jährigen nach Bangkok reisen wollte. Dem Beschuldigten wird nun vorgeworfen, einem Jugendlichen illegal Cannabis abgegeben bzw. überlassen zu haben. Deswegen bekommt der Mann eine Anzeige aufgrund des besonders schweren Falls gem. § 34 Abs. 3 Konsumcannabisgesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer ihre Reise nach Bangkok antreten.

So spannend haben sich die Jugendlichen ihren letzten Praktikumstag beim 3-tägigen Schülerpraktikum bei der Bundespolizei am Flughafen München sicher nicht vorgestellt. Erlerntes konnten sie direkt in die Praxis umsetzen. Spätestens jetzt sind die Schüler in ihrem Berufswunsch bestärkt, Polizist zu werden. Für alle interessierten potenziellen Bewerber veranstaltet die Bundespolizei einen großen Aktionstag am 13. September 2025 am Flughafen München. Anmeldung unter: aktionstag@bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell