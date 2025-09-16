Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 82.jährigen Frau aus Stralsund
Stralsund (LK VR) (ots)
Die seit heute (16.09.2025) gegen 09:15 Uhr vermisste 82-jährige Seniorin aus Stralsund konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.
