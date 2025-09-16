PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 82.jährigen Frau aus Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots)

Die seit heute (16.09.2025) gegen 09:15 Uhr vermisste 82-jährige 
Seniorin aus Stralsund konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen 
Daten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

