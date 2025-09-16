Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisstenfahndung nach 82-jähriger Stralsunderin

Stralsund (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 82-Jährigen aus Stralsund. Zuletzt wurde die Vermisste heute gegen 09:15 Uhr gesehen.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://tinyurl.com/yuyxod4g

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Seniorin bislang nicht aufgefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie hat blonde, kurze Haare, ist etwa 154 cm groß und trägt einen weißen, langärmlichen Pullover, eine mittelblaue Jeans sowie dunkelblaue Hausschuhe, die hinten offen sein sollen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell