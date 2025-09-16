PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Neustrelitz (ots)

Ein 37-jähriger Deutscher - bei der Polizei bereits mehrfach unter anderem wegen Brandstiftung bekannt - ist nach einem erneuten Vorfall in Untersuchungshaft gekommen.

Am Sonntagfrüh soll er in der Wohnung einer Bekannten in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neustrelitz Feuer gelegt haben. Gegen 04.45 Uhr wurde die Mieterin durch den piependen Rauchmelder auf ein Feuer in ihrem Wohnungsflur aufmerksam. Sie konnte den Brand selbst löschen, zog sich dabei aber leichte Verletzungen zu. Die gerufene Polizei nahm den Verdächtigen am Tatort vorläufig fest und stellte mehrere mögliche Tatmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde er dann gestern einem Haftrichter vorgeführt, der die U-Haft anordnete.

Weitere Mieter des Hauses wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen der Kripo Neustrelitz gegen den Mann wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:08

    POL-NB: Junger Mann verängstigt Stadtfest-Besucher

    Neustrelitz (ots) - Am späten Sonnabend gegen 22.40 Uhr hat ein 18-jähriger Deutscher in der Strelitzer Straße in Neustrelitz mit einem Messer in der Hand für Aufregung gesorgt. Er soll beeinflusst, aggressiv und auf Besucher eines Stadtfestes bedrohlich gewirkt haben. Zeugen riefen die Polizei. Die Neustrelitzer Beamten fanden den beschriebenen jungen Mann im Bereich der Einkaufsstraße. Er weigerte sich zunächst, ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:04

    POL-NB: Fahndung nach Straftäter

    Greifswald (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Greifswald die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger. Hier der Link zur Fahndung: bit.ly/465mnwf Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:38

    POL-NB: Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Bar

    Neubrandenburg (ots) - In einer Bar im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ist es am Sonnabendfrüh zu einer Schlägerei gekommen. Als die Beamten gegen 02.30 Uhr im Lokal ankamen, stießen sie auf zwei teils stark blutende Männer. Ein 19-jähriger Afghane und ein 18-jähriger Syrer sollen zuvor mit weiteren Tatverdächtigen gestritten haben. Beide Verletzte sollen mit einem Glas attackiert worden sein. Die Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren