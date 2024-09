Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorenehepaar

Porta Westfalica (ots)

(AB) Drei Trickbetrügern ist es gelungen, Schmuck aus einem Haus eines Seniorenehepaares (87, 88) im Stadtteil Neesen zu stehlen. Die Unbekannten hatten sich am Donnerstagnachmittag an der Haustür als angebliche Mitarbeiter des Wasserwerks ausgegeben.

Gegen 13.30 Uhr hatte es den Ermittlungen der Polizei zufolge an der Haustür des Einfamilienhauses in der Straße "An der Bahn" geklingelt und drei Männer stellten sich als Wasserwerker vor. Die behaupteten, nach einem Rohrbruch in der Nachbarschaft nun die Hausleitungen der umliegenden Wohngebäude auf Verunreinigungen überprüfen zu müssen.

Das Ehepaar hatte zunächst keine Zweifel und ließ die Männer herein. Im Haus teilten sich die drei Männer anschließend auf. Einer von ihnen überprüfte das Wasser in der Küche, ein anderer suchte zielstrebig den Keller auf, um dort die Rohre zu begutachten. Der Dritte erfragte zunächst den Weg zum Badezimmer und begab sich in der Folge alleine ins Obergeschoss. Dort suchte er offenbar ohne Umwege das Schlafzimmer der beiden Senioren auf und durchwühlte Schränke.

Abgesehen hatten es die Unbekannten den Erkenntnissen nach auf Schmuck. Mit drei ausgewählten Stücken verließen die falschen Wasserwerker im Anschluss ihrer vermeintlichen Überprüfungen das Einfamilienhaus wieder.

Die Unbekannten werden von dem Ehepaar auf etwa 20 Jahre geschätzt, alle drei sollen circa 1,80 Meter groß gewesen sein und ein blaues Outfit getragen haben.

Die Polizei rät zur Wachsamkeit gegenüber Fremden an der Haustür. Unbekannte in die eigenen vier Wände zu lassen, birgt immer ein Risiko, so die Beamten. Daher kann sich ein gesundes Misstrauen als goldrichtig erweisen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell