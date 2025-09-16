PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Junger Mann verängstigt Stadtfest-Besucher

Neustrelitz (ots)

Am späten Sonnabend gegen 22.40 Uhr hat ein 18-jähriger Deutscher in der Strelitzer Straße in Neustrelitz mit einem Messer in der Hand für Aufregung gesorgt. Er soll beeinflusst, aggressiv und auf Besucher eines Stadtfestes bedrohlich gewirkt haben. Zeugen riefen die Polizei.

Die Neustrelitzer Beamten fanden den beschriebenen jungen Mann im Bereich der Einkaufsstraße. Er weigerte sich zunächst, polizeilichen Anweisungen zu folgen. Er lief weg, gefolgt von den Polizisten. Kurz danach hielt ihn ein Passant fest, der dem Täter und den folgenden Polizisten gerade entgegen kam.

Die Beamten legten ihm durch seinen heftigen Widerstand Handschellen an und stellten bei seiner Durchsuchung sowohl ein Taschenmesser als auch ein getarntes Elektroimpulsgerät sicher. Er pustete anschließend 0,42 Promille und wurde aufs Revier gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er an Angehörige übergeben.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 15:04

    POL-NB: Fahndung nach Straftäter

    Greifswald (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Greifswald die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger. Hier der Link zur Fahndung: bit.ly/465mnwf Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:38

    POL-NB: Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Bar

    Neubrandenburg (ots) - In einer Bar im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ist es am Sonnabendfrüh zu einer Schlägerei gekommen. Als die Beamten gegen 02.30 Uhr im Lokal ankamen, stießen sie auf zwei teils stark blutende Männer. Ein 19-jähriger Afghane und ein 18-jähriger Syrer sollen zuvor mit weiteren Tatverdächtigen gestritten haben. Beide Verletzte sollen mit einem Glas attackiert worden sein. Die Verletzungen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:15

    POL-NB: Jugendlicher schießt mittags in die Luft

    Stavenhagen (ots) - Am Sonnabend hat zur Mittagszeit in Stavenhagen ein bisher unbekannter Jugendlicher mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Kurz zuvor wurde er durch den Bürgermeister der Stadt, der gerade mit einer Delegation unterwegs war, aufgefordert, den Bürgersteig und nicht die Straße zum Gehen zu nutzen. Nach Aussage der Zeugen lief der Jugendliche daraufhin ohne eine Reaktion weiter und gab im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren