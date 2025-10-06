Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten fassen Täter nach Pfeffersprayeinsatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03.10.2025, sprühte ein Bielefelder am Jahnplatz mit Pfefferspray. Polizisten nahmen den Täter im Rahmen der Fahndung fest, seinem Mittäter gelang die Flucht.

Zwei Männer gerieten um 00:29 Uhr mit den Sicherheitsmitarbeitern einer Diskothek am Jahnplatz in Streit. Im Laufe des Streits kam es zu Handgreiflichkeiten und einer der Männer setzte unvermittelt Pfefferspray gegen die 43-, 37- und 48-jährigen Türsteher ein. Neben den Sicherheitsmitarbeitern wurden zwei unbeteiligte Frauen, eine 18-jährige Blombergerin und eine 19-Jährige aus Lage, vom Pfefferspray getroffen und verletzt. Polizisten fassten den 35-jährigen flüchtenden Bielefelder, der das Pfefferspray eingesetzt hatte, an der Niedernstraße. Aufgrund seiner Aggressivität mussten die Beamten ihn bei der vorläufigen Festnahme fesseln. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Dem Mittäter gelang die Flucht. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzten am Tatort.

Der flüchtige Tatverdächtige soll circa 170 cm groß sein und war mit schwarzer Oberbekleidung sowie einer schwarzen kurzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

