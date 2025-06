Hückelhoven (ots) - Am Pfingstmontag (9. Juni) wurde gegen 5.20 Uhr ein Brand in einem Lebensmittelgeschäft an der Doktor-Ruben-Straße entdeckt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Bewohner des Hauses konnten das Gebäude verlassen und nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Rückfragen bitte an: ...

