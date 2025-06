POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg (ots) - Am Samstag, 7. Juni, stahlen zwei Täter gegen 17.00 Uhr Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Ostpromenade. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden Männer in der Nähe ihres an der Rudolf-Diesel-Str. abgestellten Pkw antreffen. Neben den Schuhen wurden weitere gestohlene Gegenstände im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Rückfragen bitte an: ...

