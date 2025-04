Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: "Car Friday": Bei illegalen Rennen drohen hohe Strafen

Mainz (ots)

Der "Car Friday" ist schon seit längerer Zeit ein fester Bestandteil der Autoschrauber- und Tuning-Szene. Doch bei all der Begeisterung für Autos und leistungsstarke Fahrzeuge gibt es auch immer wieder Probleme wie Lärmbelästigung und illegale Autorennen, die durch "Poser" und "Raser" verursacht werden. Insbesondere an Orten wie dem Nürburgring, dem Zentrum des Motorsports, treffen sich zahlreiche Auto-Enthusiasten, um ihre Fahrzeuge zur Schau zu stellen.

Die Verkehrsexperten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA) weisen jedoch eindringlich darauf hin, dass Autorennen auf öffentlichen Straßen illegal sind. Bereits das Verabreden oder spontane Entscheiden, ein Rennen zu fahren, ist strafbar. Wer an solchen Rennen teilnimmt oder sie veranstaltet, muss mit hohen Strafen rechnen, darunter Bußgelder, Punkte in Flensburg, der Entzug der Fahrerlaubnis und sogar eine mögliche Freiheitsstrafe - insbesondere, wenn dabei Menschen zu Schaden kommen.

Die Polizei appelliert daher an alle Mitglieder der Tuning-Szene sowie an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die Verkehrsregeln zu halten und keine illegalen Autorennen zu organisieren oder daran teilzunehmen. Zudem wird darum gebeten, alle erforderlichen Unterlagen zu Fahrzeugumbauten mitzuführen und bei Kenntnis von illegalen Autorennen die Polizei umgehend zu informieren. Das Übermitteln von Videos, die solche Rennen dokumentieren, kann ebenfalls zur Aufklärung von Straftaten beitragen.

In Rheinland-Pfalz werden am kommenden Wochenende verstärkte Kontrollen durchgeführt, um solche Verstöße konsequent zu ahnden und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

