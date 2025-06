POL-HS: Brand in Lebensmittelgeschäft

Wegberg-Arsbeck (ots) - Ein 32-jähriger Mann aus Wegberg wurde am 7. Juni (Samstag), gegen 18.35 Uhr, bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Helpensteinstraße beobachtet. Als er daraufhin aus dem Gebäude flüchtete, folgte ihm einer der Zeugen fußläufig. Als er den Flüchtenden eingeholt hatte, zerschlug dieser eine Glasflasche und bedrohte den Verfolger damit. Er setzte seine Flucht anschließend in ein ...

mehr